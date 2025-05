Strage di Capaci, domani cerimonia commemorativa a Potenza

Sono passati 33 anni dalla Strage di Capaci, eppure il dolore, la rabbia e la sete di giustizia non si sono mai sopiti. Ogni 23 maggio è un giorno che parla al cuore del nostro Paese, una ricorrenza che non si limita a ricordare, ma ci richiama all’azione, al dovere della memoria attiva.

Per questo motivo, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” ha organizzato un momento pubblico di riflessione e partecipazione, che si svolgerà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 10:30 presso il Presidio Legalità in via Sinni, a Potenza.

L’iniziativa è pensata come un tempo condiviso, aperto a tutti, cittadine e cittadini, giovani, scuole, istituzioni. Un’occasione per fermarsi e ricordare chi, come il giudice Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, ha sacrificato la propria vita per combattere la mafia.

Non saranno solo nomi pronunciati in un elenco cerimoniale. Saranno volti, storie, sogni interrotti che torneranno a parlare alle nostre coscienze. Attraverso immagini, parole, testimonianze, proveremo a entrare in relazione con quel coraggio radicale che ha saputo sfidare il silenzio e la paura.

Alla giornata prenderanno parte importanti rappresentanti istituzionali: il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Questore Giuseppe Ferrari con le forze di Polizia, e la Procuratrice per i Minorenni Anna Gloria Piccinni. La loro presenza sottolinea che la lotta alle mafie non è mai una battaglia solitaria, ma un percorso collettivo da costruire giorno per giorno, tra le aule, nelle strade, nei luoghi della cultura e dell’educazione.

E proprio il Presidio Legalità di Potenza, attivo dal giugno 2022, rappresenta uno di questi luoghi. Non è solo uno spazio fisico, ma un presidio simbolico dove la memoria diventa azione civile. Dove le parole trovano senso e le scelte diventano atti di responsabilità.

Nel corso della giornata, il Presidio sarà aperto alla visita di scuole, gruppi organizzati e semplici passanti. Tra le sue pareti si intrecceranno racconti di resistenza, esempi di legalità, voci che – anche se spezzate – continuano a farsi sentire. Perché ricordare significa anche educare. Significa offrire strumenti a chi oggi cresce in un mondo complesso, ma ancora capace di speranza.

“Quella del 23 maggio non sarà una semplice commemorazione. Sarà un appuntamento vivo, urgente, necessario. Un modo per trasformare la memoria in un seme di futuro. Perché la verità e la giustizia camminano sulle gambe di chi le sceglie ogni giorno.” Lo comunica il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”.