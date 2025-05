Maltempo in provincia di Salerno: danni anche al campus dell’Università di Fisciano

Maltempo, questa mattina, in provincia di Salerno, in particolare nei territori della Valle dell’Irno e dell’Agro nocerino sarnese. A Mercato San Severino, a causa delle abbondanti piogge, è stato temporaneamente interrotto il transito in via Faraldo, dov’è stato necessario l’intervento dei volontari della Protezione Civile per ripristinare la viabilità.

Problemi, invece, nell’Agro, dove è straripato il torrente Solofrana che ha inondato strade e terreni a Castel San Giorgio e anche in località Codola a Roccapiemonte. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Allagamenti anche in zona San Pasquale. La parte di un argine, inoltre, è crollata nella zona tra Castel San Giorgio e Roccapiemonte.

Le piogge torrenziali hanno causato l’allagamento di diversi viali interni e messo in crisi l’accesso ad alcune strutture del campus universitario di Fisciano. Un’area del campus è stata immediatamente transennata: l’asfalto si è spaccato in più punti e i tecnici sono intervenuti per scongiurare il rischio di una voragine. La zona è stata dichiarata inagibile fino a nuova verifica statica.

Non è tutto. All’interno di uno degli edifici universitari, nei bagni riservati agli studenti, è crollata la controsoffittatura. Le immagini del cedimento sono state diffuse nelle ore successive dalla pagina Instagram spotted.unisa, molto seguita dagli studenti dell’ateneo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza delle strutture universitarie e sulla gestione dell’emergenza maltempo.