Assunta Petrosino e Rodrigo Matteo: da Montesano all’Irlanda per i Mondiali di Natural Strongman

Tra gli uomini e le donne più forti d’Italia (e d’Europa) ci sono Assunta Petrosino e Rodrigo Alexandre Matteo di Montesano sulla Marcellana, che il prossimo agosto parteciperanno ai Mondiali di Natural Strongman a Galway in Irlanda.

Dopo alcuni mesi di stop e la mancata partecipazione ai Mondiali di Strongman lo scorso dicembre, i due sportivi montesanesi sono tornati più forti che mai, dimostrando -nelle gare di qualificazione- ai Giochi di Roma (nel caso di Matteo) e allo Skypark in una gara di Strongman per Petrosino, di essere ai massimi livelli e di poter competere nelle gare internazionali. Fondamentale è stato il passaggio alla federazione Eleva -che partecipa alle gare dell’Italian Strength League- con a capo Andrea Invernizzi e Alessandro Castelli, due volti noti e stimati nell’ambiente della pesistica pesante. Altri tasselli importanti per la preparazione di Matteo e Petrosino sono stati il cambio coach, che attualmente è Emanuele Greco- l’uomo più forte d’Italia- e il supporto della nutrizionista Marzia Manilia che segue scrupolosamente l’alimentazione dei due sportivi per raggiungere la forma migliore.

Ai Giochi di Roma, lo scorso 8 marzo, nella categoria pesi massimi 90kg Matteo si è classificato terzo, mentre Petrosino nella gara di qualificazione dello scorso 3 maggio si è classificata prima nella categoria 70kg. Dopo aver superato tutti i controlli antidoping la coppia ha ricevuto la convocazione per la partecipazione ai Mondiali che li vedrà impegnati ad agosto 2025 in Irlanda.

Ma non è finita qui, perché nella famiglia Matteo-Petrosino, anche Michelangelo (uno dei figli della coppia) si sta facendo conoscere nell’ambiente della pesistica pesante, ai Giochi di Roma è stato il miglior esordiente. Grazie alla passione di Rodrigo, poi trasmessa alla moglie Assunta, tutta la famiglia è dedita a questo sport che richiede forza, fisica e mentale, dinamismo e determinazione. La pesistica pesante nello strongman, infatti, è caratterizzata da sollevamenti di pesi estremi, come Atlas Stones, bilancieri e altri oggetti pesanti, che testano la forza, la resistenza e la tecnica degli atleti. Rodrigo, Assunta e Michelangelo nonostante questa dello strongman sia una disciplina ancora poco conosciuta e valorizzata nel Sud Italia, sono tra i pochi ad aver raggiunto questi traguardi.