Dialogo tra presente e futuro: il Municipio dei ragazzi in visita dal Prefetto di Potenza

Un vivace dialogo tra presente e futuro si è tenuto nella Sala Italia del Palazzo di Governo dove il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto la Sindaca Vittoria Roccanova, i Consiglieri comunali e gli Assessori del Municipio dei Ragazzi di Potenza. Presenti, nell’occasione, anche il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, la Vicesindaca Federica D’Andrea, il Presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Smaldone, oltre ai rappresentanti dell’A.Ge. – Associazione Italiana Genitori della Basilicata, Incoronata Lucia e Fernando Barbaro.

L’incontro è scaturito dal desiderio, espresso dai ragazzi sin dal loro insediamento, di conoscere da vicino il mondo delle Istituzioni e di approfondire, in particolare, le competenze e il ruolo strategico che riveste la Prefettura sul territorio. I giovani componenti di Giunta hanno illustrato al Prefetto idee, progetti, e iniziative, frutto di un costante confronto con i loro coetanei ed espressione di un impegno concreto, che mirano a portare avanti nel corso loro mandato. Una travolgente curiosità ha, poi, investito il Prefetto Campanaro che si è lasciato coinvolgere dall’appassionato confronto con i suoi giovanissimi ospiti, trasformando l’incontro in un dialogo ricco di spunti e riflessioni.

Molte le domande poste dai piccoli “amministratori” alle quali il Rappresentante del Governo ha risposto con attenzione, ripercorrendo l’evoluzione storica della figura prefettizia e illustrando le principali funzioni della Prefettura come Ufficio Territoriale del Governo. Il Prefetto ha, infine, guidato i suoi giovani ospiti in un “mini tour” della Prefettura, offrendo loro l’opportunità di scoprire da vicino il funzionamento di un’Istituzione strategica per il territorio e di ammirare il valore storico e culturale di uno dei Palazzi più significativi della città di Potenza.

“Incontrarvi è stata un’occasione preziosa di confronto ed arricchimento reciproco. È bello e dà speranza vedere giovanissimi come voi già così attenti alla realtà e desiderosi di contribuire a costruire una società che abbia a cuore il bene comune, il rispetto dei diritti e la coesione sociale.“- ha concluso.