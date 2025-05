Frode nella distribuzione di Gpl: sequestrate 563 bombole a Scafati

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Scafati ha rinvenuto e sequestrato 563 bombole di Gpl, per un totale di oltre 3.000 litri, detenute illecitamente nei locali di una società con sede a Scafati, Terzigno e Roccapiemonte. L’indagine ha consentito di individuare le quattro sedi di una società specializzata nello stoccaggio, riempimento e rivendita di gas propano commercializzato in violazione delle disposizioni della normativa di settore. Il prodotto veniva immesso nel circuito legale attraverso un illecito utilizzo dei recipienti appartenenti ad altri imprenditori operanti su tutto il territorio nazionale.

Dai riscontri eseguiti dalle Fiamme Gialle presso le sedi della società è emersa, inoltre, una carenza dei requisiti di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antincendio. E’ stata riscontrata anche l’assenza del Documento per la Valutazione dei Rischi, di cui il datore di lavoro è responsabile, che serve ad attestare tutte le misure di prevenzione e protezione adottate all’interno dell’azienda per garantire i livelli di sicurezza. I due soggetti responsabili sono stati deferiti a piede libero presso la Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore per i reati di frode in commercio e ricettazione.