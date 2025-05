Salerno, cadavere nel torrente Paradiso di Pastena: s’indaga sulle cause

Tragica scoperta questa mattina a Salerno nel quartiere Pastena, dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato riverso nel letto del torrente sottostante via Paradiso.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo e i Carabinieri che indagano sulle dinamiche dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne, la cui scomparsa era già stata segnalata nella serata di ieri, sarebbe stato trovato morto da un contadino.







Avviate le indagini, al momento non si esclude alcuna pista: dal malore al gesto volontario oppure un incidente. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Ruggi d’Aragona per l’esame autoptico, che potrebbe fornire elementi utili a chiarire le cause della morte del 42enne che risiedeva nel quartiere.