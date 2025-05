Il vicesindaco Virgilio Giudice subentra a Giovanni Fortunato alla guida del Comune di Santa Marina

Nella mattinata di martedì 27 maggio, presso il Comune di Santa Marina, si è tenuto un Consiglio Comunale straordinario e monotematico. All’ordine del giorno, la presa d’atto ufficiale del provvedimento da parte del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha sospeso il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, in seguito all’esecuzione dell’ordinanza cautelare con cui il primo cittadino è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante la seduta è stato formalmente riconosciuto l’ingresso del vicesindaco, Virgilio Giudice, nelle funzioni di guida dell’amministrazione comunale, in qualità di facente funzioni, come previsto in questi casi. La maggioranza consiliare ha espresso “unità e compattezza”, ribadendo “la volontà di proseguire il lavoro amministrativo nel solco della programmazione già avviata”.