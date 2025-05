Sequestrata una parte del Luxury Hotel “Villa Treville” a Positano: ipotizzati reati edilizi e ambientali

La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno e il Comado Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, hanno notificato ed eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Salerno. Il provvedimento riguarda presunte violazioni in materi urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistico presso il rinomato Luxury Hotel “Villa Treville” di Positano, storica residenza del regista Franco Zeffirelli e simbolo dell’ospitalità di lusso a livello internazionale.

Il sequestro è stato disposto a seguito del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Salerno contro il rigetto iniziale della richiesta da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. L’iniziativa della Procura era motivata dalla presunta illegittimità di opere edilizie in corso presso l’immobile denominato “Villa Maura”, parte integrante del complesso “Villa Treville”.

Accogliendo integralmente i rilievi dell’appello, il Tribunale del Riesame ha riconosciuto la sussistenza dei reati ipotizzati, ordinando il sequestro preventivo del corpo di fabbrica in costruzione, che avrebbe dovuto ampliare la capacità ricettiva della struttura alberghiera.

L’indagine trae origine da un sopralluogo effettuato nel febbraio 2024 da parte della Guardia di Finanza di Salerno e del Nucleo TPC dei Carabinieri di Napoli. Durante l’ispezione, sono stati rilevati lavori edilizi in corso all’interno della struttura. Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato la realizzazione di opere edilizie in assenza dei necessari titoli autorizzativi e in contrasto con le normative vincolistiche vigenti nell’area. Tali ipotesi risultano ulteriormente avvalorate dagli esiti di una consulenza tecnica disposta dalla Procura durante le indagini preliminari.