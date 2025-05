Tragedia a Nocera Inferiore: muore per soffocamento una donna di 54 anni. Donati gli organi

Dramma nella serata di ieri all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove una donna di 54 anni, originaria di Sorrento, è deceduta in seguito a un arresto cardiaco provocato da un grave episodio di soffocamento.

La tragedia si è consumata durante una cena in un ristorante della zona. La donna era a tavola con il marito quando, improvvisamente, avrebbe cominciato a tossire in modo violento a causa di un boccone andato di traverso. In pochi attimi la situazione è precipitata, la donna ha smesso di respirare ed è andata in arresto cardiaco.

Immediata la chiamata ai soccorsi, un’ambulanza del 118 è giunta sul posto e ha trasportato la 54enne d’urgenza all’ospedale nocerino. I medici del pronto soccorso sono riusciti a farle espellere il boccone e a ripristinare momentaneamente le funzioni cardiache. Tuttavia, la lunga ipossia cerebrale provocata dall’assenza di ossigeno si è rivelata fatale, la donna è spirata poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Il marito, distrutto dal dolore, ha trovato la forza di compiere un gesto di straordinaria generosità, acconsentendo alla donazione degli organi della moglie, che ora potranno salvare altre vite.

Sotto shock i presenti al ristorante e tutto il personale sanitario coinvolto nei soccorsi. La comunità di Sorrento, città d’origine della coppia, è in lutto per la tragica scomparsa.