Il sogno di Samuele: un bacio a Topolino e la magia che vince sul dolore

A Polla, vive Samuele, un bambino speciale dal sorriso che incanta. Samuele è affetto da oloprosencefalia semilobare e tetraparesi spastica distonica, due condizioni complesse che richiedono cure continue, attenzione costante e frequenti viaggi all’Ospedale Gaslini di Genova. Nonostante tutto, chi lo incontra resta colpito dal suo sguardo limpido, dalla sua dolcezza e da una gioia che supera ogni limite.

Samuele ha sempre avuto un amore speciale per Topolino e il mondo Disney. Il suo sogno era semplice ma profondo: incontrare Topolino e dargli un bacio sul naso. Un desiderio puro, ascoltato con il cuore da mamma Giulia e papà Giuseppe, che hanno scritto a Make-A-Wish Italia, l’associazione che realizza i sogni dei bambini affetti da gravi patologie.

Durante un ricovero al Gaslini, lo scorso aprile, i volontari di Make-A-Wish sono arrivati da lui. Samuele ha stretto forte tra le mani la magica moneta dei desideri e ha espresso ancora una volta il suo sogno. E la magia ha cominciato a prendere forma.

La scorsa settimana, quel desiderio è diventato realtà. Samuele, insieme ai suoi genitori e al fratellino, ha trascorso tre giorni indimenticabili a Disneyland Paris. Un viaggio complesso, organizzato con attenzione, tra documenti, assistenza medica e tanta speranza. Ma l’incontro, quello più atteso, è arrivato: Topolino in persona ha abbracciato Samuele e lui ha potuto baciare il suo buffo naso nero.

«I suoi occhi dicevano tutto», ha raccontato mamma Giulia. «Quando lo ha toccato, il suo volto si è illuminato. Lì, in quel momento, è stata davvero magia». In un post pieno di commozione, ha ringraziato tutti: «Grazie alla meravigliosa famiglia di Make-A-Wish Italia. Avete trasformato il nostro dolore in forza e speranza. La nostra gratitudine è infinita».

A volte, basta un bacio sul naso di Topolino per ricordare che, anche nella malattia, può fiorire la felicità. E che ogni sogno, se condiviso con amore, può diventare realtà.