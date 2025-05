La Regione Campania investe nel settore idrico-fognario e depurativo. Fondi anche nel Salernitano

La Regione Campania ha deciso di approvare un importante programma di investimenti per il miglioramento del settore idrico, fognario e depurativo del territorio regionale. La distribuzione delle risorse è stata definita seguendo un criterio di perequazione, volto a garantire un’equa assegnazione dei finanziamenti, con un focus sui territori storicamente meno coinvolti da interventi nazionali.

I finanziamenti interesseranno anche diverse aree del Salernitano: Caselle in Pittari, San Gregorio Magno, Casal Velino, Salvitelle, Castelcivita, Laurito, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Licusati, Campora, Montano Antilia, Pollica, Postiglione, Palomonte, Eboli, Sapri, San Giovanni a Piro e Montecorice.

Nel Vallo di Diano, in particolare, sono stati stanziati 980mila euro a Montesano sulla Marcellana per la razionalizzazione e il risparmio idrico dell’acquedotto comunale. Sono inoltre previsti interventi di potenziamento impiantistico del sistema di emungimento della sorgente “Fontanelle” di Sassano, finalizzati all’integrazione della risorsa idrica nei Comuni di Sassano, Teggiano, San Rufo, Sala Consilina. A Sala Consilina arriveranno 700mila euro per la rifunzionalizzazione dei depuratori. Inoltre, saranno stanziati 2,8 milioni di euro a Sanza per avori di messa in sicurezza del territorio comunale, per grave dissesto idrogeologico, e trasferimento depuratore comunale.