Maxi operazione dei carabinieri di Tricarico: sgominato mercato nero di mezzi agricoli rubati

Una vasta e articolata operazione dei Carabinieri di Tricarico, coadiuvati dall’Arma territoriale e dallo Squadrone Cacciatori Carabinieri di Puglia, ha portato a un duro colpo contro il riciclaggio di mezzi agricoli di provenienza illecita.

Sotto il coordinamento della Procura di Foggia, le forze dell’ordine hanno eseguito, in simultanea, perquisizioni in 22 aziende dislocate nelle province di Foggia, Avellino, Benevento, Lecce e Cosenza. L’azione ha consentito il recupero di 15 trattori, 3 autocarri e diversi altri mezzi agricoli, per un valore complessivo stimato in circa 1 milione e 350 mila euro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, tutti i mezzi recuperati risultano essere stati sottratti illegalmente, reimmatricolati e successivamente immessi sul mercato in maniera fraudolenta. Le attività investigative hanno svelato l’esistenza di un vero e proprio mercato parallelo e illegale di mezzi agricoli, attivo in diverse realtà del Mezzogiorno, che favoriva la circolazione di veicoli rubati a danno di imprenditori agricoli onesti.

Proseguono le indagini per individuare i responsabili e eventuali complici dell’organizzazione criminale.