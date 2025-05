Salerno, arrestato un uomo per spaccio di droga: sequestrati oltre 13 grammi di cocaina e quasi 1 grammo di eroina

La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato un uomo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della sua automobile, nell’ambito di un controllo di polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante la perquisizione del veicolo, gli agenti avrebbero scoperto un involucro contenente frammenti di una sostanza solida di colore bianco, occultato sotto il rivestimento del tetto dell’auto. Ulteriori accertamenti hanno portato al rinvenimento di una confezione in plastica trasparente contenente 75 ovuli di cellophane. All’interno erano presenti sostanze stupefacenti del tipo cocaina, per un peso complessivo lordo di 13,409 grammi, e di eroina, per un totale lordo di 0,925 grammi.

Durante l’operazione è stata inoltre sequestrata la somma di 75 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire l’origine e la destinazione dello stupefacente.