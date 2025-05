Oltre 150 prodotti per l’infanzia scaduti. Blitz della Polizia Municipale e dell’Asl a Salerno

Il Nucleo della Polizia Annonaria della Polizia Municipale di Salerno coordinato dal Comandante Rosario Battipaglia, in collaborazione con l’Asl, durante un’importante operazione hanno eseguito un blitz presso un esercizio commerciale specializzato nella vendita di prodotti per l’infanzia come giocattoli e alimenti per bambini.

Il sopralluogo è scattato a seguito di diverse segnalazioni relative a gravi carenze igienico-sanitarie. L’ispezione ha interessato sia il deposito che il reparto vendita di alimenti per bambini, dove sono state riscontrate condizioni igieniche inadeguate. L’Asl ha disposto l’interdizione dei locali fino alla sanificazione degli ambienti, ordinando lo spostamento temporaneo del reparto vendita alimenti in un’altra area della struttura.

Durante il sopralluogo è stato inoltre accertato il possesso e la messa in vendita di oltre 150 chili di alimenti per bambini scaduti e custoditi sia nel deposito sia sugli scaffali del punto vendita.

L’ASL ha cosi ordinato la distruzione immediata dei prodotti non conformi, che è stata eseguita dal titolare alla presenza degli agenti operanti. Gli Agenti della Municipale hanno scoperto la presenza anche di un ulteriore stabile a due piani e che non risultava presente nelle planimetrie depositate presso il SUAP. Sono stati cosi allertati i Tecnici della Vigilanza Urbanistica, i quali hanno effettuato i rilievi e si sono riservati di procedere con eventuali sanzioni per irregolarità edilizie.

Al termine, l’Asl ha notificato al titolare anche la contestazione per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, obbligatorie per legge in materia di sicurezza alimentare.