La 25ª edizione della Festa della Valle delle Orchidee inizia con successo. Questa sera il gran finale

Si concluderà questa sera, 2 giugno, in piazza Umberto I a Sassano alle ore 20:30, la 25ª edizione della Festa della Valle delle Orchidee, l’evento che ogni anno trasforma Sassano ed il cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni in un palcoscenico di colori, emozioni e significati profondi. Quest’anno, il tema scelto per la manifestazione è stato particolarmente significativo: la pace, un valore universale che ha attraversato tutta la festa, culminando in un weekend di successi e partecipazione straordinaria.

Già dalle prime giornate, il 31 maggio e il 1° giugno, è stato evidente l’entusiasmo e la voglia di partecipazione che ha coinvolto visitatori e residenti. La giornata del 31 maggio ha preso il via con un interessante incontro sulla sostenibilità e il paesaggio, a cui hanno partecipato il professore Nicola Di Novella, naturalista e geobotanico, la presidente del Gal Vallo di Diano Angela D’Alto, il vice presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Antonio Pagliarulo ed il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano oltre che al primo cittadino di Sassano Domenico Rubino. La tavola rotonda, coordinata dal giornalista Pietro Causati, è stata seguita da spettacoli suggestivi di bandiere e aquiloni illuminati. La piazza si è animata con le auto d’epoca e il concerto della cantante Miriam Scarcello, che ha incantato il pubblico con la sua voce in un’atmosfera magica.

La giornata di ieri, 1° giugno, ha rappresentato il momento clou della festa: il laboratorio di aquiloni ha visto la partecipazione di tanti bambini, che hanno colorato il cielo con simboli di speranza e pace, lanciando i loro aquiloni in un gesto simbolico contro la guerra. Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale e dal sindaco Domenico Rubino.

Il tema della natura è stato, ovviamente, protagonista: con 184 varietà di orchidee selvatiche che rendono la Valle delle Orchidee uno dei tesori botanici d’Italia, non sono mancati percorsi di trekking, escursioni e laboratori dedicati alla scoperta della flora locale. La festa è stata anche un’occasione per riscoprire le tradizioni gastronomiche del Vallo di Diano ed in particolare quelle sassanesi, con piatti tipici che hanno soddisfatto i palati di tanti visitatori.

Oggi, 2 giugno, la festa si concluderà con una serata di musica disco e buon cibo, nel centro storico di Sassano, che si preannuncia come un finale travolgente per un’edizione che ha saputo coniugare cultura, natura e un messaggio di speranza. L’evento, gratuito e aperto a tutti, è stato promosso dal Comune di Sassano con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e della Regione Campania, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e consapevole, capace di valorizzare il territorio senza dimenticare i valori universali della pace e della bellezza. Il servizio d’ordine è stato curato da L’Orchidea Anpas del presidente Carmine Aquino in collaborazione con la polizia municipale.