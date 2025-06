Tragedia a Montecorvino Pugliano: bambino di 11 anni trovato senza vita nella doccia

Dramma a Montecorvino Pugliano dove un bambino di 11 anni è stato trovato privo di vita nella doccia di casa. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Inutili gli immediati tentativi di soccorso da parte dei familiari e dei sanitari del 118 giunti sul luogo del drammatico ritrovamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Attualmente l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, ma sarà l’autopsia disposta dalla magistratura a rivelare le cause del decesso. Intanto salma del bambino è stata posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti medico-legali.

La notizia si è diffusa rapidamente lasciando nello sconforto la comunità dei picentini. Anche la dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Montecorvino Pugliano, la scuola frequentata dall’undicenne, ha voluto lasciare un messaggio di cordoglio pubblicando una nota in cui si legge: “Un dolore profondo attraversa i nostri cuori, una tristezza infinita ci pervade l’anima. È difficile anche poter esprimere qualcosa… La scomparsa prematura di un nostro caro alunno ci addolora immensamente e spezza le parole in ricordi che meritano silenzio… Ci stringiamo tutti alla famiglia e in segno di vicinanza, rispetto e affetto, tutte le attività previste per domani e i giorni a venire sono rimandate a data da destinarsi. E a te…ti immaginiamo correre ancora più veloce sulla tua bicicletta, sempre sorridente, senza ostacoli e col tuo sguardo che strappava sorrisi a tutti. Noi ti porteremo per sempre nei nostri cuori” .