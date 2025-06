Cala il sipario sulla 25ª edizione della Festa della Valle delle Orchidee: un’edizione all’insegna della pace e della bellezza

Si è conclusa nella serata di ieri con un clima di grande festa e partecipazione, la 25ª edizione della Festa della Valle delle Orchidee, l’evento simbolo di Sassano che ogni anno trasforma il cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in un palcoscenico di emozioni, colori e natura incontaminata.

Un’edizione speciale, quella di quest’anno, dedicata al tema della pace, che ha accompagnato ogni momento della manifestazione, diventando filo conduttore di un programma ricco e coinvolgente. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, definendola “un successo di partecipazione e contenuti”.

Già dal 31 maggio, Sassano si è animata con convegni, spettacoli e momenti di riflessione. La giornata si era aperta con un interessante incontro su sostenibilità e paesaggio, a cui hanno preso parte il professor Nicola Di Novella, naturalista e geobotanico, la presidente del GAL Vallo di Diano Angela D’Alto, il vicepresidente della Comunità Montana Antonio Pagliarulo, il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano e lo stesso primo cittadino di Sassano. Il dibattito, moderato dal giornalista Pietro Causati, ha evidenziato l’importanza della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.

A seguire, la piazza si è accesa di luci e colori con spettacoli di bandiere e aquiloni illuminati, auto d’epoca e l’apprezzato concerto della cantante Miriam Scarcello, che ha emozionato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente.

Il momento più emozionante si è registrato il 1° giugno, quando il laboratorio di aquiloni ha portato in cielo i sogni e i messaggi di pace di centinaia di bambini, protagonisti di un gesto simbolico di speranza contro ogni forma di conflitto. Un’immagine potente e commovente che resterà nel cuore di chi ha partecipato.

La natura è rimasta protagonista indiscussa: i percorsi di trekking tra le 184 varietà di orchidee selvatiche, che fanno della Valle delle Orchidee un unicum in Italia, hanno attirato appassionati e curiosi da ogni parte della regione e non solo. Non sono mancati laboratori botanici, visite guidate e momenti dedicati alla tradizione gastronomica sassanese, con piatti tipici che hanno saputo conquistare i palati più esigenti.

L’organizzazione, curata dal Comune di Sassano con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, della Regione Campania e il supporto dell’associazione L’Orchidea Anpas guidata dal presidente Carmine Aquino, ha garantito un servizio d’ordine efficiente in collaborazione con la polizia municipale.

La serata finale si è tenuta ieri, con musica disco e degustazioni nel centro storico, è stata anticipata e fusa con le celebrazioni del giorno precedente, rendendo il weekend un unico grande abbraccio collettivo tra cultura, natura e partecipazione.

La 25ª Festa della Valle delle Orchidee si chiude così, lasciando un messaggio chiaro: la bellezza del territorio, la forza delle tradizioni e il valore universale della pace possono – e devono – camminare insieme.