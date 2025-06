Dorothy Dream Day: l’undicesima edizione a Policastro il 10 luglio. Aperte le iscrizioni al concorso fotografico

Torna a Policastro Bussentino il Dorothy Dream Day, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. L’appuntamento è fissato per il 10 luglio 2025, presso il suggestivo Convento di San Francesco, con la direzione artistica dello scultore Carmine C. Sabbatella.

L’evento, nato per commemorare Maria Dorotea Di Sia, giovane vittima della strada scomparsa nel 2014, rappresenta un’occasione di riflessione collettiva sulla sicurezza stradale e sulla fragilità della vita. Ogni edizione si fa portavoce di un messaggio chiaro: dare voce alla memoria, trasformare il dolore in impegno civico e culturale.

In questa undicesima edizione, il Dorothy Dream Day lascia alle spalle una decade e si apre a una nuova fase, con un linguaggio rinnovato che unisce arte, bellezza e consapevolezza. Il tema dell’anno invita a “essere presenti nell’ombra di un ricordo” e a “raccontare il proprio legame con l’oltre”, trasformando la memoria in immagine attraverso il concorso fotografico associato all’evento.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Gli interessati potranno inviare un proprio scatto, accompagnato da una breve biografia, all’indirizzo email dorothy-dream@hotmail.com entro il 1° luglio 2025. In palio, un soggiorno per due persone nel Cilento, terra di origine di Maria Dorotea e cornice del Dorothy Dream Day.

Ad arricchire il programma, la presenza del Maestro Enzo D’Arco, insieme a una folta rappresentanza istituzionale, tra cui i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, e numerosi altri amministratori del territorio che hanno scelto di sostenere la giornata.

Il Dorothy Dream Day si conferma così non solo come momento di commemorazione, ma anche come spazio di espressione artistica e di impegno sociale, in cui la memoria diventa motore di bellezza e consapevolezza.