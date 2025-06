Investito da una moto ad Amalfi mentre sta attraversando: muore un 72enne

Tragedia in Costiera Amalfitana: un incidente smortale si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 163 Amalfitana, ad Amalfi. Un 72enne originario di Scala è stato, infatti, travolto da una moto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali poco oltre l’hotel dei Cavalieri. Prontamente soccorso da un medico che si trovava a passare per lo sfortunato pedone non c’è stato nulla da fare.