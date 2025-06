Occupa un’area del Demanio e allestisce una scuderia abusiva a Policoro: denunciato il proprietario

Una scuderia abusiva con all’interno 200 capi equini di razza murgese è stata scoperta in località Bosco in agro di Policoro, su un’area di 23mila metri quadri di proprietà della Regione Basilicata. La zona, posizionata sull’argine sinistro del fiume Sinni, è sottoposta a vincolo paesaggistico. A individuare l’area sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Scanzano Jonico. Secondo quanto emerso dalle indagini, il titolare dell’allevamento era sprovvisto del titolo di concessione da parte del Demanio per l’occupazione dell’area e le strutture presenti erano abusive, prive del titolo abilitativo edilizio/ambientale. Per quanto riguarda l’aspetto sanitario e veterinario dell’allevamento, si è appurato che il codice pascolo attribuito non è conforme a quanto previsto dalle vigenti normative di registrazione nelle banche dati di settore.

Il proprietario della scuderia è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile dell’occupazione abusiva della superficie costituita da terreni demaniali regionali, nonché di aver realizzato abusivamente numerosi manufatti a servizio dell’allevamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed urbanistico edilizio, in assenza delle prescritte autorizzazioni.