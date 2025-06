Pietro Grasso ospite a Lagonegro parla di Brusca: “Con il diritto vinciamo sul delitto”

Legalità e Pubblica Amministrazione tra Etica e Responsabilità al centro dell’incontro per riscoprire il valore delle istituzioni. Il convegno organizzato con la collaborazione dell’Ordine degli avvocati di Lagonegro, del Forum Giustizia Diritti Costituzione, Associazione Nazionale Magistrati, ANM , provincia di Potenza, si è tenuto nell’aula Giorgio Nigro del Tribunale di Lagonegro per approfondire un tema rilevantissimo nella geografia italiana della Giustizia. Ospite d’onore Pietro Grasso, ex procuratore nazionale anti mafia e già presidente del Senato. Il suo arrivo proprio nel giorno della liberazione di Giovanni Brusca. “Anche io ho provato ribrezzo all’inizio, appena saputa la notizia. Ragionando, però, ho ripensato a Giovanni Falcone che ha voluto questa legge per distruggere Cosa nostra e la criminalità organizzata. La legge che dà dei vantaggi ai pentiti. Con la forza del diritto contro la forza del delitto siamo riusciti a condannare tutta la Cupola stragista. Oggi ci sono detenuti in carcere a vita che muoiono in prigione perché non hanno collaborato come Riina, Provenzano e Messina Denaro. Capisco l’indignazione ma io stesso ho dovuto controllare l’anarchia dei miei sentimenti quando ho dovuto interrogare Brusca sull’attentato che voleva fare nei miei confronti o sequestrare mio figlio. Comprendo l’indignazione umana però bisogna capire che senza il diritto la Mafia non si sconfiggerà mai. E ora Brusca sa anche che non potrà fare nulla di sbagliato altrimenti tornerà subito in carcere”.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Lagonegro, Vincenzo Bonafine, di Antonio D’Amelio , associazione Nazionale Magistrati, Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza, Assunta Mitidieri, Presidente CO,RE.COM Basilicata, Antonella Viceconti , Presidente CIF Basilicata e Giovanni Conte , Segretario Generale della Provincia di Potenza e Magistrato Onorario, l’incontro verrà introdotto da Simona Bonito, consigliera di Pari opportunità della Provincia di Potenza insieme a Gianfranco Donadio Presidente Forum e già Procuratore Capo di Lagonegro. Un incontro che vedrà protagonista dell’approfondimento Pietro Grasso, gia Presidente del Senato della Repubblica e Procuratore Nazionale Antimafia che ha dialogo con Lirio Abbate.