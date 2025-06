Bambino di Vibonati in gravi condizioni: indagini sulla “vita clinica” del piccolo

In attesa di notizie sulle condizioni del bambino di Vibonati dal Santobono di Napoli, continuano le indagini.

Si sta ricostruendo la “vita clinica” del bambino di 9 mesi rimasto gravemente ferito a Vibonati e ora ricoverato in condizioni critiche al Santobono di Napoli. La madre sui social ha scritto che il 28 maggio il bambino era stato “rimandato” a casa dall’ospedale di Sapri con solo un antibiotico. Da quanto sta emergendo la data della visita – di controllo – del bambino è stata il 26 e non il 28 maggio e ciò per una irritazione alla pelle, di piccole dimensioni, dovute al vaccino fatto un mese prima. La data potrebbe essere un dato importante come no, ma resta comunque da accertante.

Ovviamente saranno esaminate tutte le cartelle cliniche da parte degli inquirenti, i carabinieri della Compagnia di Sapri e gli inquirenti della Procura di Lagonegro. Inoltre a quanto pare la madre è stata sentita come persona informata dai carabinieri di Arenella, Napoli.