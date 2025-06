Riaperta a Roscigno via 4 Novembre: restituita alla comunità la storica “strada della banca”

È stata inaugurata oggi a Roscigno la nuova “Via 4 Novembre”, storicamente nota come “la strada della banca”, sede storica della Banca Monte Pruno, dopo un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza. Una cerimonia sentita e partecipata, che ha visto la presenza di numerosi cittadini, autorità locali e rappresentanti istituzionali.

Il momento inaugurale è stato aperto dalla benedizione di Don Michele De Luca, Parroco di Roscigno. A seguire, il Sindaco Pino Palmieri, il Presidente del Cda della BCC Monte Pruno Michele Albanese e Rocco Crisci, residente più anziano della via, hanno simbolicamente tagliato il nastro, segnando la riapertura ufficiale della strada.

«Oggi non celebriamo solo una riqualificazione urbana – ha dichiarato il Sindaco Pino Palmieri – ma restituiamo alla comunità un luogo identitario, che ha fatto la storia di Roscigno. Questa non è più solo “la strada della banca”, ma un simbolo di rigenerazione e speranza per il nostro paese».

Durante la cerimonia è stata anche scoperta la nuova indicazione toponomastica, non una semplice targa ma un’opera artistica originale, ideata per valorizzare l’identità e la memoria del luogo.

L’opera, parte di un progetto complessivo da circa 3 milioni di euro, è stata finanziata in questa prima tranche con 1 milione di euro. Il Comune auspica di ottenere ulteriori fondi per completare l’intervento su altri tratti cruciali del paese.

La cerimonia si è conclusa tra applausi e momenti di condivisione con i cittadini presenti. «La partecipazione di oggi – ha concluso il Sindaco – testimonia il profondo legame tra la nostra comunità e il suo territorio. Insieme stiamo costruendo il futuro di Roscigno, passo dopo passo»