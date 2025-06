Assegnate le Borse di Studio dal Centro Locale Vallo di Diano Intercultura agli studenti meritevoli

Si è svolta venerdì 6 giugno presso l’Auditorium della Parrocchia di Sant’Anna di Sala Consilina, la cerimonia ufficiale “ Incontri che cambiano il mondo da 70 anni“, che ricade nell’ambito delle Celebrazioni per il 70° anniversario della fondazione di Intercultura in Italia. In occasione dell’anniversario dei 23 anni del centro locale del Vallo di Diano i volontari, guidati dalla presidentessa Ofelia Di Candia, hanno organizzato un incontro di formazione e non solo, per premiare i 5 studenti che sono stati selezionati per l’assegnazione delle borse di studio dall’ Associazione Intercultura. Alla presenza delle famiglie degli studenti premiati, di autorità civili e religiose, sono state riconosciute le borse di studio agli allievi:

Chiara Guzzo di Padula , iscritta all’ Istituto “Pomponio Leto”, vincitrice di un semestre di studio in Argentina;

Giuseppe Mossuto di Polla, studente del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, premiato con un semestre in Irlanda;

Federica Brando di Sassano, iscritta al Liceo “Pisacane” di Padula, che trascorrerà un semestre nel Regno Unito;

Delfina Gallo di Teggiano, iscritta all’Istituto di Istruzione Superiore “M. T. Cicerone” Sala Consilina, vincitrice di un trimestre in Spagna;

Giulia Roviello di Buccino, dell’ IIS Assteas, che affronterà l’esperienza di un intero anno scolastico in Francia.

Alla manifestazione sono intervenuti il Sindaco di Sala Consilina, per i saluti istituzionali ed i Sindaci o i delegati dei Comuni di appartenenza dei ragazzi, nonché i rispettivi rappresentanti degli Istituti Superiori frequentati dagli studenti premiati, i quali hanno consegnato gli attestati e alcuni gadget celebrativi.

Nel corso della manifestazione tante le testimonianze di studenti e familiari che hanno suscitato nei presenti un fiume di emozioni, condividendo commozione e ammirazione per le esperienze raccontate.

Al termine della cerimonia la dott.ssa Stefania Amendola, Animatrice di Zona per il Sud Ovest per Intercultura, ha consegnato una targa dedicata alla presidentessa Di Candia per aver istituito 23 anni fa il Centro Locale AFS Intercultura nel Vallo di Diano, un presidio oggi riconosciuto a livello internazionale.

Infine, la presidentessa Ofelia Di Candia ha colto l’occasione per lanciare un accorato appello in cui ha dichiarato: “Il Centro cerca nuovi volontari disposti a raccogliere il testimone e a continuare il lavoro educativo e culturale costruito in tutti questi anni, un impegno espletato con passione e dedizione“, ha proseguito poi Ofelia Di Candia, “Auspico che il Centro Locale Intercultura continui a rimanere un punto di riferimento per decine di famiglie e studenti, per tutto il territorio compreso quello del Golfo di Policastro, del Cilento e degli Alburni“. Infine la presidentessa ha concluso con i ringraziamenti rivolti a quanti si sono adoperati per la riuscita della serata e in particolar modo a Don Luciano La Peruta, parroco di Sant’Anna e Sant’Antonio a Sala Consilina, per la cortese disponibilità nel concedere i locali che hanno ospitato l’intera manifestazione. Ha presentato l’evento Gelsomina Lombardi, responsabile invio del Centro Locale Intercultura.