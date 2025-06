Conclusa la V edizione del Memorial “Pinuccio Lamura”: trionfo dello sport, della memoria e della solidarietà

Si è chiusa con una grande partecipazione, nella giornata di ieri , la quinta edizione del Memorial “Pinuccio Lamura”, il torneo calcistico tra aziende del Vallo di Diano che ogni anno unisce sport, memoria e solidarietà nel nome del fondatore della DFL s.r.l., figura imprenditoriale e umana ancora profondamente viva nel cuore della comunità.

Ad aggiudicarsi il titolo di questa edizione è stata per il secondo anno consecutivo la squadra GDA, che ha superato in una finale combattutissima e ricca di emozioni la formazione DETTA, con il punteggio di 5-3. Sul gradino più basso del podio si è piazzata CASILLO srl, in una competizione che ha visto protagoniste otto squadre aziendali, simbolo della vitalità e del dinamismo del tessuto imprenditoriale locale.

Il torneo, iniziato lo scorso 7 maggio presso il Centro Sportivo di San Rufo, si è distinto ancora una volta per l’alto livello di partecipazione e il forte spirito di condivisione tra i partecipanti, che hanno saputo coniugare il sano agonismo con valori profondi come la memoria e la responsabilità sociale.

Proprio la solidarietà ha rappresentato uno dei momenti più toccanti della giornata conclusiva. Prima delle premiazioni, Pasquale Lamura, in rappresentanza della Fondazione “Pinuccio Lamura” – da quest’anno alla guida dell’organizzazione del Memorial – ha consegnato un assegno all’associazione ConRett, impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica e all’assistenza delle famiglie colpite dalla sindrome di Rett, una rara patologia neurologica che colpisce principalmente le bambine.

L’evento era stato aperto, lo scorso maggio, da un calcio d’inizio carico di emozione: a darlo era stata Lua, una bambina affetta dalla sindrome di Rett, scelta come madrina d’eccezione . Alla giornata finale ha preso parte anche Angela Sperandio, mamma della piccola Maria Chiara, affetta dalla stessa patologia, che ha rappresentato ConRett in un momento di profonda commozione e vicinanza. A suggellare questo legame, l’associazione ha voluto donare alla famiglia Lamura un ulivo, simbolo di forza, rinascita e vita.

Il Memorial “Pinuccio Lamura” si conferma così come ben più di un semplice torneo sportivo: è un evento capace di unire la comunità, mantenere viva la memoria di una figura carismatica e promuovere valori di solidarietà e impegno civico. L’appuntamento è ora al prossimo anno, con la sesta edizione già attesa come un nuovo momento di crescita collettiva, tra sport, territorio e cuore.