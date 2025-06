Iniziata la rimozione della scala metallica dalla Certosa di San Lorenzo

Sono iniziati questa mattina e sono tutt’ora in corso i lavori di rimozione della controversa scala antincendio in metallo installata all’interno della Certosa di San Lorenzo a Padula. La notizia, attesa da mesi e fortemente sostenuta dall’opinione pubblica, segna un momento cruciale nella vicenda di uno dei più importanti complessi monastici , nonché Patrimonio dell’Umanità dal 1998.

La struttura in ferro, oggetto di dure critiche per il suo impatto visivo e simbolico all’interno di un contesto architettonico di altissimo pregio, era da tempo al centro di una battaglia culturale e istituzionale. A guidarla con determinazione è stato l’avvocato Angelo Paladino, Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino, che per primo ha denunciato pubblicamente la presenza della scala, portando il caso all’attenzione del Ministero della Cultura.

Attraverso una fitta corrispondenza e numerosi solleciti indirizzati al Direttore Generale dei Musei, Prof. Massimo Osanna, e al Ministro Gennaro Sangiuliano (all’epoca Alessandro Giuli era stato inizialmente coinvolto), Paladino ha ottenuto che la rimozione dell’opera incongrua fosse inserita tra le priorità della Direzione generale. Nella lettera ufficiale di risposta datata 25 marzo, Osanna ha confermato l’avvio delle procedure, l’assegnazione dei fondi e la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), incaricato di sovrintendere tutte le fasi tecniche e amministrative necessarie. Oggi, quel percorso ha finalmente trovato compimento.

Oggi il complesso monastico versa in condizioni di allarmante marginalità. Il personale, un tempo composto da 34 unità, si è ridotto a 12 operatori. . Alla mancanza di risorse umane si aggiunge l’assenza cronica di un direttore stabile e una gestione centralizzata, dipendente dal Polo Museale di Napoli, che non risponde adeguatamente alle esigenze territoriali.

Nel 2024 la Certosa ha registrato appena 40.000 visitatori, una cifra drammaticamente lontana dalle sue potenzialità reali, stimate in almeno mezzo milione di presenze annue.