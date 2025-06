Referendum in Cilento: i centenari non rinunciano al voto. A Ottati Attilio 99 anni e a Corleto Monforte Lidia 91 anni alle urne.

Attilio Capozzoli 99 anni non rinuncia al voto e oggi nell’ultimo giorno di votazioni per il referendum si reca, accompagnato, alle urne per esprimere il proprio voto.

Un’affluenza minima dei seggi come riportano i dati, in tutta Italia, che sin da subito lasciava presagire un possibile non raggiungimento del quorum che difatti non è stato raggiunto. Ma nel Cilento e Vallo di Diano sale il numero di over 90 recatisi alle urne per questo Referendum 2025. Un esempio, dopo Rosa, 95 anni di Sala Consilina è Attilio residente a Ottati, fratello di Giovanni Capozzoli 101 anni premiato lo scorso anno da Poste Italiane perchè ritira la propria pensione in piena autonomia alle poste.

Anche a Corleto Monforte l’elettrice più anziana a 91 anni non si è risparmiata dall’esprimere il proprio voto. La signora Lidia ha ritirato le cinque schede il primo giorno del Referendum.

Attilio , Lidia e Rosa sono solo alcuni dei nomi degli elettori over 90 nel Cilento, Alburni e Vallo di Diano che hanno espresso la loro preferenza su lavoro e cittadinanza consci di fare il proprio dovere di cittadini.