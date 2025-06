Tragedia in piscina ad Ascea: muore turista emiliano colto da malore

Tragedia in una struttura turistica di Ascea, dove un turista di 75 anni, originario di Reggio Emilia, ha perso la vita dopo essersi tuffato in piscina. L’uomo, in vacanza con un gruppo di amici emiliani, è stato colto da un improvviso malore subito dopo l’ingresso in acqua.

La tragedia è avvenuta davanti agli altri ospiti, rimasti scioccati e impotenti. Immediati i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con personale della Misericordia di Omignano, che ha tentato le manovre di rianimazione. A supporto anche un’auto medica, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. La salma è stata affidata alle autorità competenti per gli accertamenti di rito.