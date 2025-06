A Salerno fermato un parcheggiatore abusivo: sarà espulso dal territorio nazionale

Gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno fermato ieri, e deferito in stato di libertà, un cittadino extracomunitario intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo in Piazza Vittorio Veneto, a Salerno.

In particolare, gli operanti hanno individuato l’uomo nei pressi della Stazione Ferroviaria

intento a far effettuare manovra di parcheggio a un automobilista e, dal momento che era sprovvisto di qualsiasi documento, lo hanno accompagnato in Ufficio per i rilievi dattiloscopici.

Dai controlli gli agenti hanno appurato che l’uomo era nato in Tunisia nel 1988 e risultava essere già sottoposto alla misura cautelare di divieto di dimora nel comune di Salerno, nonché irregolare sul territorio nazionale. Inoltre il soggetto annoverava diversi alias con a carico un’espulsione e un ordine del Questore di Salerno a lasciare il territorio Unione Europea, entrambi da eseguire.

Pertanto, dopo le formalità di rito, il cittadino tunisino è stato accompagnato al C.P.R. di

Palazzo San Gervasio a Potenza per la successiva espulsione dal territorio nazionale.