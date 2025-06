Il Memorial “Nicola Cicchetti” arriva alla sua quinta edizione: tutto pronto per lunedì 16 giugno

Mancano pochissimi giorni al 5° Memorial “Nicola Cicchetti” organizzato dagli amici Carmen Freda, Saverio Lopardo e Fabio Galatro grazie all’instancabile supporto della famiglia Cicchetti.

Sono cinque anni oramai che il Memorial “Nicola Cicchetti” apre le porte ai tanti tornei di pallavolo che accompagnano il Vallo di Diano durante tutta l’estate ed è anche uno dei più sentiti e partecipati. È uno dei più sentiti sia per la voglia di onorare la memoria di un giovane ragazzo del Vallo di Diano sia perché il ricavato, come ogni anno, sarà devoluto in beneficenza.

Quest’anno il ricavato del Memorial sarà devoluto all’associazione “L’Orchidea” di Sassano, da sempre impegnata nel fronteggiare le emergenze che affliggono la comunità di Sassano e dell’intero comprensorio del Vallo di Diano sia in inverno che in estate, attraverso l’assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali ma, anche e soprattutto, attraverso l’assistenza sanitaria.

La serata inaugurale del torneo è prevista per lunedì 16 giugno, come ogni anno presso il “Palazingaro” di Sala Consilina. Mentre la finale è prevista per il prossimo 4 luglio. Le prime due partite della serata inaugurale vedranno scendere in campo i “Cicchetti Restyling” contro “Bowling Athena” alle ore 21.00 e i “Cicchetti in White” contro “Gli Ultimi” alle 22.00.

A sfidarsi a suon di schiacciate saranno in tutto 15 squadre: 10 appartengono al girone tradizionale e 5 parteciperanno al girone “outsider”, pensato per coloro che sul campo di pallavolo decidono di puntare sul divertimento piuttosto che sulla tecnica vera e propria.

Carmen, Saverio e Fabio invitano tutti a restare aggiornati con le novità attraverso le pagine social su Instagram (https://www.instagram.com/memorial_nicola_cicchetti?igsh=MWU2angweWZlcXp0cw==) e Facebook (https://www.facebook.com/share/1Af24sbKrx/). Durante tutta la durata del torneo il pubblico sarà reso partecipe attraverso diverse iniziative e sarà omaggiato con dei gadget. Come per le edizioni precedenti, gli organizzatori del Memorial “Nicola Cicchetti”, ci tengono a focalizzare l’attenzione sulla missione e lo spirito del Memorial e ringraziano la famiglia di Nicola Cicchetti per il supporto e la piena fiducia riposta nelle loro mani, per far sì che il ricordo di Nicola sia vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e anche nel cuore di coloro che hanno la possibilità di conoscerlo proprio attraverso il Memorial, la pallavolo e i valori dello sport.