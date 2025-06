Tragico Incidente sulla Strada Statale Melfi-Candela: un uomo muore carbonizzato

Tragico incidente nella mattinata di ieri lungo la strada statale Melfi-Candela, la 655 “Bradanica”, all’altezza del km 32. A perdere la vita è stato un cittadino tunisino di 30 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare, finendo per invadere la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un camion. L’impatto è stato violentissimo: l’auto, scaraventata fuori dalla carreggiata, ha preso fuoco dopo l’urto con il suolo, venendo completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Foggia e gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di San Severo. I soccorritori hanno svolto rilievi accurati per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente difficili a causa dell’incendio scoppiato nell’abitacolo, che ha impedito ogni possibile salvataggio. Il corpo della vittima è stato ritrovato carbonizzato all’interno del veicolo.

L’arteria stradale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire la rimozione dei mezzi e le indagini delle autorità competenti. Sono in corso approfondimenti per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo da parte della vittima.