Inaugurato a Sassano il Cippo Commemorativo per le vittime del Covid-19

Un momento di profonda emozione ha segnato l’inaugurazione del cippo commemorativo dedicato alle vittime del Covid-19, svelato nell’area antistante il Cimitero di Sassano. Il monumento, voluto dall’associazione “In Cammino con Padre Pio” presieduta da Giovanni Bautti e dalla locale Proloco presieduta da Giovani Calandriello, rappresenta un segno tangibile di memoria, rispetto e vicinanza per coloro che hanno perso la vita durante la pandemia, ma anche un monito a non dimenticare il dramma che ha colpito il mondo intero.

Alla cerimonia hanno preso parte oltre a numerosi cittadini, anche il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino.

Il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha partecipato alla cerimonia con grande emozione, dichiarando: “È stato un momento che mi ha toccato nel profondo, non solo come sindaco, ma anche come medico che ha vissuto in prima linea il dramma della pandemia. Questo cippo non è solo un simbolo per chi ha perso la vita a causa del virus, ma anche un segno di rispetto verso le famiglie che hanno sofferto e un invito a non dimenticare ciò che abbiamo vissuto. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che oggi sono qui con noi. Questo cippo è un atto di memoria collettiva e un messaggio di speranza per il futuro”, ha aggiunto Rubino.

Il monumento, semplice ma di grande impatto, è stato posizionato all’ingresso del cimitero, per ricordare con rispetto tutti coloro che non ci sono più, ma anche per ribadire l’importanza di mantenere vivo il ricordo di una tragedia che ha segnato la storia del nostro paese e del mondo intero. L’opera è stata realizzata dal maestro del ferro Paolo Rubino.

L’evento si è concluso con un momento di raccoglimento e preghiera alla presenza del vescovo di Teggiano-Policastro mons. Antonio De Luca.