La Salernitana sconfitta e intossicata: la Samp vince 2-0, 14 tesserati in ospedale

SalernitanaÕs players at the end of the match during the Serie B final play-out soccer match between Sampdoria and Salernitana at the Luigi Ferraris Stadium in Genoa, Italy - Sunday, June 15, 2025. Sport - Soccer . (Photo by Tano Pecoraro/Lapresse)

Salernitana sconfitta e intossica. Una domenica da dimenticare per i granata che nell’andata della sfida playout, con la tanto discussa “ripescata” Sampdoria, hanno perso 2-0 e poi sono stati costretti, alcuni di loro, alle cure dell’ospedale di Salerno e Battipaglia per una intossicazione. Alcuni giocatori e membri dello staff della Salernitana infatti all’arrivo all’aeroporto di Salerno hanno richiesto l’intervento di alcune ambulanze per una intossicazione alimentare dovuta, si presume, a del cibo mangiato a Genova. Sono quattordici i tesserati della Salernitana sono stati portati in ospedale in ambulanza all’arrivo in aeroporto dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Le condizioni non sono gravi ma comunque la situazione va monitorata anche in vista del ritorno in programma venerdì sera all’Arechi.

E tornando al calcio giocato servirà un’impresa alla squadra di Marino per ribaltare la sconfitta e salvarsi. Basterà vincere con il medesimo scarto ma considerato quanto visto a Genova con zero occasioni da gol per la Salernitana l’impresa si prospetta ardua. La Sampdoria ha vinto con un gol per tempo con le reti, dagli sviluppi di calcio piazzato, di Meulensteen e Curto.