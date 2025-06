Presentato il Piano di messa in sicurezza delle strade della provincia di Potenza: oltre 70 milioni per 126 interventi

È stato presentato oggi nella sala consiliare della Provincia di Potenza il Piano straordinario pluriennale di messa in sicurezza della viabilità provinciale, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe e del presidente della Provincia Christian Giordano.

Il programma prevede 126 interventi per un valore complessivo di oltre 74 milioni di euro, finanziati con 41,5 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 32,8 milioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Ora che le risorse ci sono – ha dichiarato Pepe – dobbiamo vincere la sfida della celerità. Il piano è frutto del dialogo tra istituzioni ed è centrato sugli interessi dei cittadini». A breve sarà presentato anche il piano per la provincia di Matera.

Pepe ha spiegato che ai comuni andranno ulteriori 45 milioni, con un bando appena concluso, anche per intervenire su tratti stradali “orfani”, privi di ente gestore.

Rispondendo ai giornalisti, l’assessore ha fatto il punto su diverse opere in corso. Sulla SS7 Matera-Ferrandina, ha chiarito che il bypass urbano da 500 milioni è in fase di valutazione ambientale, mentre per il secondo tratto si attende un progetto entro il 2026.

Pepe ha smentito voci su nuovi finanziamenti già ottenuti, ribadendo che eventuali novità saranno comunicate ufficialmente.

Sulla SS658 Potenza-Melfi, ha confermato la recente riapertura di un tratto e sopralluoghi in programma. Per la Basentana, si prevede la riapertura della galleria Trivigno e di un tratto tra Bernalda e Pisticci entro l’anno. «La sicurezza e la rapidità dei lavori restano la nostra priorità», ha concluso.