Sala Consilina: completati i lavori di rifacimento del manto stradale in località Termini Mezzana

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina informa che sono stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto di strada comunale che collega le strade provinciali SP52 e SP395, in località Termini Mezzana, lungo via Campigliole.

L’intervento, dell’importo complessivo di 75 mila euro, è stato finanziato grazie alle risorse dell’Ordinanza del Commissario Delegato della Protezione Civile n. 1001 del 09/06/2023, a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio della Provincia di Salerno nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023.

“Si tratta di un intervento importante per la sicurezza e la viabilità locale – dichiara il Sindaco Domenico Cartolano – che rientra in un più ampio programma di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate dalle avversità atmosferiche. Ringraziamo per la preziosa collaborazione il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano, la Protezione Civile Nazionale, il Genio Civile di Salerno e l’Ufficio Tecnico Comunale, che hanno lavorato con impegno per il recepimento e l’attuazione delle risorse.”

“Siamo soddisfatti di aver restituito alla comunità un tratto di strada fondamentale per il collegamento tra aree rurali e centri abitati – aggiunge il Vicesindaco Bartolo Lettieri con delega ai lavori pubblici – e annunciamo con piacere che a breve inizieranno anche i lavori previsti su via Varco La Rena, per un importo complessivo di € 235.000, sempre finanziati con la stessa Ordinanza di Protezione Civile.”