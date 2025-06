Il Vallo di Diano, ospita il Workshop Internazionale su Meccanica Quantistica e Geometria dell’Informazione

Il Workshop Internazionale su Geometria dell’Informazione, Meccanica Quantistica e Applicazioni fa parte di una serie di incontri dedicati alla meccanica quantistica e alle sue applicazioni, organizzati in Italia (Napoli, Policeta a San Rufo) o in Spagna (Madrid, Grajera). L’obiettivo è analizzare le fondamenta matematiche della meccanica quantistica, della teoria quantistica dei campi e delle loro applicazioni alle tecnologie dell’informazione quantistica.

L’idea del workshop è quella di presentare alcuni problemi rilevanti nelle fondamenta della meccanica quantistica a un numero ristretto di giovani ricercatori, lavorando in un ambiente collaborativo.

Per celebrare l’Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica, l’apertura del workshop, prevista per lunedì 30 giugno, si terrà nella storica Certosa di Padula.

In particolare, l’evento sarà incentrato sui seguenti temi: Geometria dell’informazione classica e quantistica; Entanglement, decoerenza, dissipazione quantistica; Entropie relative e monotonia; Categorie e gruppoidi nell’approccio di Schwinger alla meccanica quantistica; Termodinamica quantistica, sistemi quantistici aperti; Tecnologie quantistiche: controllo, simulazione, robustezza; Matrici casuali; Riduzione dimensionale e struttura di Poisson nelle teorie di campo; Intelligenza artificiale.

Comitato scientifico: Manuel Asorey; Paolo Facchi; Alberto Ibort; Giuseppe Marmo; Saverio Pascazio e Patrizia Vitale.

Comitato organizzatore: Francesco Pepe; Luca Schiavone e Alessandro Zampini.

In apertura ci sarà una lezione divulgativa in lingua italiana, pensata per i non addetti ai

lavori. Sarà tenuta dal Prof. Saverio Pascazio dell’Università di Bari. L’apertura avverrà alle ore 9:30.