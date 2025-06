Torna in servizio Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Milano un anno fa. Grande commozione tra i colleghi

È finalmente rientrato in servizio Christian Di Martino, il poliziotto 36enne originario di Salerno che un anno fa era rimasto gravemente ferito, rischiando la vita, mentre interveniva alla stazione di Lambrate, a Milano, per difendere i passeggeri da un uomo che lanciava delle pietre. La sera dell’8 maggio 2024, l’ispettore è stato accoltellato alla schiena da un pregiudicato 37enne, in evidente stato di alterazione, riportando gravi ferite e rischiando di perdere la vita.

Con il turno serale di ieri Di Martino è tornato in servizio alle volanti della questura di Milano, il regalo più grande per Christian potesse fare ai suoi colleghi, diventati ormai una famiglia.

Grande anche la soddisfazione espressa da esponenti del mondo politico. “Bentornato Christian, felice di rivederti operativo. E ancora grazie per tutto quello che hai fatto. A te e ai tuoi colleghi in divisa la mia stima e la mia gratitudine”. Lo scrive su X il presidente del Senato Ignazio La Russa. “L’ispettore Di Martino è l’esempio di quelle straordinarie doti di professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio che da sempre fanno grandi le donne e gli uomini delle nostre forze di polizia. Bentornato, Christian”, sono state le parole del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.