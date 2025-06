Confesercenti Vallo di Diano: al via gli incentivi regionali per le assunzioni, contributi fino a 15.000 euro per le imprese

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla responsabile, Maria Antonietta Aquino, informa tutte le imprese del territorio sull’apertura del nuovo programma di incentivi all’assunzione finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Programma FSE+ 2021–2027, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione giovanile e la stabilizzazione dei lavoratori.

Possono accedere agli incentivi imprese iscritte al Registro delle imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA. Le assunzioni incentivabili riguardano rapporti a tempo indeterminato, determinato (minimo 12 mesi) o in apprendistato professionalizzante, anche part-time al 50%.

Gli importi concessi sono significativi: 15.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time; 6.000 euro per contratti a termine o apprendistato (minimo 12 mesi). A queste cifre possono sommarsi premialità fino a 3.000 euro per l’assunzione di donne, disabili o soggetti provenienti da percorsi GOL.

Le domande andranno presentate esclusivamente online, tramite SPID o firma digitale, in tre finestre temporali a partire dall’8 luglio 2025.

La Confesercenti Vallo di Diano offre assistenza completa: dalla raccolta documentale alla presentazione della richiesta, fino alla rendicontazione del contributo.

«È un’opportunità concreta per il tessuto imprenditoriale del territorio – afferma Aquino – che può contribuire alla ripresa occupazionale e allo sviluppo locale. Invitiamo tutte le imprese interessate a contattarci per ricevere supporto tecnico e operativo».