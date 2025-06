Sterilizzazioni fraudolente di gatti: l’Asl Salerno annuncia controlli e possibili denunce

L’Asl Salerno ha annunciato l’avvio di controlli mirati, in collaborazione con le polizie municipali dei comuni interessati, per contrastare pratiche illecite legate alla sterilizzazione e castrazione dei gatti. A seguito di segnalazioni provenienti dal personale medico veterinario, è emerso che alcuni cittadini starebbero sfruttando le colonie feline riconosciute per accedere gratuitamente agli interventi, per poi richiedere l’adozione dell’animale e tornare in possesso dello stesso.

Secondo quanto comunicato dall’Asl, questi comportamenti rappresentano un abuso delle procedure previste per la tutela delle colonie feline e configurano una possibile frode. I controlli avranno l’obiettivo di verificare che i gatti sterilizzati vengano effettivamente reimmessi nelle colonie di origine, come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui venissero accertate violazioni, l’Asl si riserva di procedere per vie legali, con segnalazioni alla magistratura per eventuali reati. L’ente invita i cittadini al rispetto delle regole e alla collaborazione per garantire il benessere animale e l’equità del servizio pubblico.