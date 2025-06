Cono Morena di Teggiano diventa valletto per una sera nel game-show Avanti un Altro!

E’ originario di Teggiano il valletto scelto da Paolo Bonolis nella puntata di Avanti un Altro! andata in onda ieri sera su Canale 5. Cono Morena, 85 anni e noto cameriere del Vallo di Diano, ha affiancato Bonolis prestandosi a siparietti che hanno fatto sorridere gli spettatori e conquistato anche il celebre presentatore. Insieme a lui era presente anche un gruppo di spettatori che ha raggiunto gli studi di Roma da San Rufo.

Quello di ieri sera è stato il quinto e ultimo appuntamento in prima serata col famoso game-show di Mediaset, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italye e giunto alla 14°edizione. Il divertente gioco, nato dalla mente di Bonolis e condotto con Luca Laurenti, tornerà nella prossima stagione televisiva sempre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. E chissà che il Vallo di Diano non torni a far parlare di sé anche nella nuova stagione così come è stato già in passato quando l’ex sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, prese parte alla trasmissione.