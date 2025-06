Due incidenti mortali a Potenza. Perdono la vita due uomini

Nelle scorse ore a Potenza si sono verificati due distinti incidenti mortali. Nel primo sinistro, avvenuto poco prima della mezzanotte, nei pressi della Questura, un uomo di 64 anni a bordo del proprio scooter è scivolato sbattendo violentemente sull’asfalto. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata soccorso che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Purtroppo per il 64enne non c’è stato nulla da fare.

Sempre nella serata di ieri due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dell’ospedale San Carlo di Potenza. Lo scontro tra le due vetture è risultato fatale per un uomo di 53 anni, residente nel capoluogo lucano, il quale si trovava alla guida di una Peugeot 107. Lievemente ferita la donna che si trovava a bordo dell’altra autovettura, una Opel Corsa ed è stata trasportata nel vicino nosocomio.

Su entrambi gli incidenti stanno indagando i carabinieri per capire l’esatta dinamica dei sinistri. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.