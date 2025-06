Giovane di Battipaglia muore in un incidente in moto in Veneto

Aveva 20 anni Roberto Sangiovanni, originario di Battipaglia, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Veneto nel comune di Santa Maria di Sala. Il giovane era in sella alla sua Kawasaki Ninja 300, regalo di maturità, quando si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una coetanea.

L’impatto, avvenuto durante un sorpasso, gli ha provocato gravi lesioni. Dopo cinque giorni in terapia intensiva all’ospedale dell’Angelo di Mestre, il giovane è deceduto. La Procura di Venezia indaga per omicidio stradale.