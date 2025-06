Cade da un soppalco nella sua azienda: imprenditore trasferito al Ruggi in eliambulanza

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina ad Albanella. Un imprenditore del posto, di 42 anni, è improvvisamente caduto dal soppalco di un deposito di materiali edili di sua proprietà. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio, precipitando violentemente al suolo. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica. Vista la gravità delle lesioni, però, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza del 118 che ha trasferito il paziente presso l’ospedale “Ruggi D’Aragona” di Salerno.

Il professionista- secondo quanto riporta “La Città”- ha subito una grave frattura a una gamba, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Resta comunque ricoverato per accertamenti e per il monitoraggio dell’evoluzione clinica nelle prossime ore. Intanto i carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.