Trasporti, Pepe: “Alta velocità, TPL e Agenzia regionale al centro della strategia lucana”

Si è concluso oggi il ciclo di incontri promosso dall’assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, con al centro ferrovie e trasporti pubblici in Basilicata.

La Regione ha convocato quattro tavoli di confronto, a partire dal 17 giugno, coinvolgendo Trenitalia, Rfi, Anas, Italfer, Province, Comuni e associazioni dei consumatori.

Le riaperture delle tratte Potenza-Taranto, Potenza-Melfi e Potenza-Salerno con il ritorno di Frecciarossa, Intercity e Pop sono tra le novità principali.

Giovedì 19, si è discusso con i sindaci del Lagonegrese della gestione del futuro cantiere dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e delle viabilità alternative, tra cui la Fondo Valle del Noce.

Oggi, in corso Garibaldi a Potenza, si è tenuta la seduta dell’Osservatorio permanente per la mobilità, alla presenza di istituzioni, università, sindacati e operatori del settore.

Pepe ha annunciato per luglio l’attivazione del tavolo tecnico sul TPL extraurbano, dopo la gara andata deserta nel 2024. Inoltre, è in preparazione il disegno di legge per l’istituzione dell’Agenzia regionale dei trasporti, con approvazione prevista in Giunta entro l’estate.

Sul Frecciarossa, la Regione mira a un servizio “a mercato” fino a Potenza, assumendosi i costi fino a Metaponto. Stesso schema per il Treno della Magna Grecia, con la richiesta di compartecipazione a Puglia e Calabria.

“Condivisione e visione strategica – ha concluso Pepe – sono le basi su cui stiamo costruendo una mobilità moderna ed efficiente per i cittadini lucani”.