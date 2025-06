Guardia di Finanza di Salerno: nell’ultimo anno e mezzo, sequestri per oltre 140 milioni e oltre 800 denunce

Oltre 1.100 interventi e circa 430 indagini: è il bilancio dell’attività della Guardia di Finanza di Salerno nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, a tutela della legalità economica e della spesa pubblica.

Nel contrasto all’evasione fiscale, sono stati scoperti 151 evasori totali e 553 lavoratori in nero o irregolari. Denunciati 477 soggetti per reati tributari, di cui 21 arrestati. Sequestrati beni per oltre 34 milioni di euro legati a frodi fiscali e crediti d’imposta fittizi.

Nel settore accise e dogane, sono stati sequestrati 1.000 kg di tabacchi lavorati e denunciati 41 soggetti. Scoperti anche 25 centri scommesse clandestini.

Sul fronte della spesa pubblica, 1.135 controlli hanno portato all’accertamento di frodi per 48 milioni di euro su fondi UE e 7 milioni su risorse nazionali. Denunciati oltre 800 soggetti, con 53 segnalazioni alla Corte dei conti e 4 milioni di danni erariali accertati.

Nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, eseguiti 78 interventi per riciclaggio, con 17 arresti, 281 denunce e sequestri per 85 milioni. Nell’ambito delle indagini antimafia, 19 misure cautelari e sequestri patrimoniali per 9 milioni di euro.

In totale, sequestrati oltre 140 kg di droga, oltre 4,4 milioni di prodotti contraffatti, 160 mila litri di alimenti falsificati e valuta per oltre 180 mila euro.

Nel comparto sicurezza pubblica, impiegate oltre 5.900 giornate/uomo tra 2024 e 2025 per garantire l’ordine durante eventi, manifestazioni e operazioni ad alto impatto.

Una presenza capillare e costante sul territorio, a difesa dell’economia legale e della collettività.