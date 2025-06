Via libera al nuovo padiglione dell’ospedale di Lagonegro

Con la Delibera n. 00535 approvata in data 24 giugno 2025, è stato dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo padiglione dell’Ospedale di Lagonegro. L’intervento rientra nel Lotto 1 del progetto complessivo “Costruzione del Polo Unico della Salute nella Città di Lagonegro”, per un importo totale che supera i 19 milioni e mezzo di euro, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027.

Il progetto è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB) per l’indizione della gara d’appalto.

«È una giornata storica per l’Ospedale di Lagonegro – ha dichiarato il Sindaco Salvatore Falabella – stiamo scrivendo una nuova, importante pagina per la sanità regionale. Dopo decenni di attese, rinunce, passi indietro e promesse disattese, finalmente si avvia un intervento concreto sul nostro presidio ospedaliero, che deve continuare a essere un punto di riferimento per il Lagonegrese e i territori limitrofi, rispondendo in modo adeguato ai bisogni di salute della popolazione».

Il nuovo padiglione rappresenta un’opera strategica che andrà a potenziare una struttura sanitaria da oltre trent’anni priva di investimenti strutturali, a causa di progetti annunciati e mai realizzati.

«A nome mio, dell’Assessore alla Salute Emidio Franchino e di tutta l’Amministrazione Comunale – ha concluso Falabella – esprimo profonda soddisfazione e gratitudine per questo traguardo. Un ringraziamento sentito va all’Assessore Regionale alla Sanità Cosimo Latronico, all’Esecutivo Regionale e alla Direzione e all’Ufficio Tecnico dell’ASP di Potenza per l’impegno e la collaborazione dimostrati».