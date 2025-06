Viabilità lucana: sopralluogo dell’assessore Pepe e Anas sulla Sicignano-Potenza al viadotto Pietrastretta

Il prossimo giovedì 26 giugno, il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, effettuerà un sopralluogo nei pressi del viadotto “Pietrastretta”, lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, dove sono attualmente in corso interventi di manutenzione.



“Insieme ad Anas, ha dichiarato Pepe, verificheremo lo stato di avanzamento dei lavori, che interessano il viadotto. Quest’arteria, come è noto, è di vitale importanza per il traffico veicolare che attraversa la Basilicata, ed è, per questo motivo, fondamentale che le attività sui diversi cantieri procedano come da cronoprogramma. Sono state numerose le riaperture su diverse direttrici. C’è ancora tanto da fare, ma intendiamo testimoniare l’urgenza dei lucani di avere una viabilità sempre più dinamica, confortevole e limitando progressivamente i disagi. Il raccordo, con le relative opere che lo compongono, ha una storia che parte dagli inizi degli anni Settanta. È dunque fisiologico che si debba compiere una scrupolosa manutenzione. Tuttavia, nelle costanti interlocuzioni con Anas viene sempre promossa la valutazione di ogni possibile margine per accelerare in sicurezza la conclusione degli interventi “, ha concluso l’assessore Pepe.

Intanto, si annunciano novità per altri due importanti viadotti, con la consegna dei lavori per il Chialandreia e un nuovo finanziamento di 10 milioni di euro per il Carpineto I.