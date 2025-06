Trovato privo di vita il ladro scomparso a Centola. Aveva 26 anni

E’ stato trovato morto, in un terreno agricolo nei pressi del campo di calcio di San Severino di Centola, il giovane ferito dopo aver tentato un furto in un’abitazione. Aveva 26 anni. Il cadavere del giovane è stato ritrovato parzialmente occultato tra la vegetazione. A indicare il luogo sarebbe stato lo stesso titolare della villa, il 60enne che ha esploso i colpi di fucile contro i ladri durante l’irruzione nella sua abitazione. L’uomo avrebbe confessato quanto accaduto, in Procura, questa mattina, accompagnato dal suo avvocato. Qui ha ricostruito la fasi della tragedia: descrivendo cosa ha fatto dopo aver ferito mortalmente uno dei ladri. La situazione in questo momento è caotica a Centola con numerosi carabinieri presenti sul posto e anche i familiari della vittima che stanno chiedendo giustizia. Intanto, il 28enne complice del giovane deceduto resta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione l’intera vicenda e individuare gli altri membri della banda.