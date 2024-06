Brienza, è Raffaele Collazzo il nuovo sindaco

È Raffaele Collazzo, il nuovo sindaco di Brienza, i cittadini lo hanno eletto, in una competizione chiara fin dai primi momenti degli scrutini. Queste sono le prime immagini del nuovo Primo Cittadino che ha ricevuto la fascia tricolore dal sindaco uscente Antonio Giancristiano. La sua lista “Un’altra Brienza” ha ottenuto 1488 voti, 569 in più della lista “Brienza bene comune” guidata da Antonio Viggiano, che si è fermata a 919 voti.

Lo scontro elettorale, che si preannunciava avvincente sin dal giorno di presentazione delle liste e che ha dato luogo ad una campagna elettorale molto accesa, si é concluso oggi, nelle prossime ore si sapranno i dettagli sulla composizione della nuova consiliatura, nonché quelli dei futuri assessori.

Una civica giovane con all’interno diverse sensibilità la lista n.2 ”Un’altra Brienza”, questi i voti: Lopardo Donatella 161, Collazzo Antonello 183, Divito Maria Cristina 141, Danza Sproviero Michele 228, Lorenzino Francesca 74, Palladino Carmine 69, Molinaro Katia 107, Mangieri Raffaele 108, Macchia Ilenia 117, Scelzo Rosangela 62,Collazzo Jessica 49, Iacenda Martino 59.

É stato un finale convulso di una compagna elettorale che sarà ricordata come dimezzata a causa della ricusazione (per motivi formali) di due delle quattro liste inizialmente presentate per queste amministrative 2024, quella del Primo Cittadino uscente e quella del suo predecessore Donato Distefano.