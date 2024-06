Il caggianese Marcello Grippo trionfa nella categoria “Neo Traditional” al Napoli Tattoo Expo 2024

Marcello Grippo è un ragazzo che ha tra le mani l’arte di saper regalare pezzi di vita sui corpi dei propri clienti. Marcello ha fatto di una passione un lavoro ma affinché tutto prendesse forma, proprio come i tatuaggi che realizza, ha scelto di studiare e formarsi per dare il meglio ai sui clienti. Il 4 giugno, Grippo, ha partecipato a una convention sul mondo dei tatuaggi “Napoli Tattoo Expo 2024” classificandosi al primo posto nella categoria ‘Best Neo Traditional’. “Dietro a una convention dei tatuaggi c’è tanta voglia di fare ed è un modo per mettersi in gioco, conoscere e migliorare le proprie capacità, grazie anche alla presenza di esperti del settore” – dichiara Grippo. Alla convention di Napoli hanno partecipato tantissimi tatuatori e Marcello ha concorso per la categoria ‘Neo Traditional’ del tatuaggio. Tale categoria, corrisponde nel saper utilizzare uno stile ricercato e pieno di dettagli, una fusione di elementi, linee e colori sia moderni che tradizionali. Gli artisti del ‘Neo Traditional’ spesso utilizzando nei disegni una vasta scelta di colori vivaci e Grippo è da più di un anno che ha mostrato passione e voglia di crescere in questo stile, poiché in passato si è sempre più spesso dedicato a una tipologia di tatuaggi differenti ovvero il ‘Dotwork’ una tecnica molto più lineare e geometrica.

Marcello, inoltre, tempi addietro ha avuto un’esperienza all’estero, precisamente a Londra ed in seguito è ritornato nuovamente in Italia, dove a Brescia ha avviato il suo primo percorso introduttivo al tatuaggio e dopo ben 7 anni, insieme a sua moglie, ha deciso di far ritorno a Caggiano investendo nel suo paese di origine e portando nella piccola comunità caggianese la sua arte, il suo lavoro e la sua formazione. Una scommessa quella di Marcello ovvero far appassionare i giovani del territorio e non solo, al mondo dei tatuaggi. In ogni lavoro fondamentale risulta essere la costanza, la formazione e l’amore in quello che si fa -afferma Marcello- e questi risultano essere la chiave vincente nel mondo del lavoro ma in generale nella quotidianità di tutti i giorni.